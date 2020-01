Prozess nach Kündigung: Intendantin Binder fordert Geld

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Arbeitsgerichtsprozess nach der Kündigung der Intendantin am Wuppertaler Tanztheater, Adolphe Binder, geht weiter. Am 31. Januar befindet das Düsseldorfer Landesarbeitsgericht nach Angaben von Dienstag über ihre finanziellen Ansprüche. In einem inzwischen rechtskräftigen Teilurteil hatte das Gericht im August 2019 ihre fristlose Kündigung ein Jahr zuvor für unwirksam erklärt.

Von dpa