Spatz, Kohlmeise und Blaumeise die häufigsten Wintervögel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Spatz, Kohlmeise und Blaumeise sind weiter die häufigsten Wintervögel in Nordrhein-Westfalen. Wie im Vorjahr belegte das Trio die ersten drei Plätze bei der vom Naturschutzbund Nabu organisierten Stunde der Wintervögel. Wie der Nabu am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, wurden am zweiten Januarwochenende von Naturfreunden insgesamt fast 600 000 Vögel gemeldet.

Von dpa