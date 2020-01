NRW will «Schweinestall der Zukunft»

Kritik von Tierschützern gibt es seit Jahren vor allem an den sogenannten Kastenständen, in denen Säue nach der Besamung in Betrieben wochenlang mit sehr wenig Bewegungsspielraum gehalten werden. Gegen diese Praxis hatte es auch Gerichtsentscheidungen bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht gegeben. Die neuen Eckpunkte sollen nach dpa-Informationen deutlich mehr Platz für Schweine vorsehen.

NRW-weit gab es im Mai 2019 gut 6800 Schweinezuchtbetriebe mit gut 6,9 Millionen Schweinen.