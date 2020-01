Uwe Rösler wird neuer Trainer von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Uwe Rösler ist neuer Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf. Wie der Bundesligist am Mittwoch bestätigte, tritt der 51 Jahre alte Fußball-Lehrer mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Friedhelm Funkel an. Für den ehemaligen DDR-Nationalspieler ist es die erste Trainerstation in der Bundesliga. Er soll am heutigen Mittwoch öffentlich vorgestellt werden. Zuletzt war er Trainer beim schwedischen Club Malmö FF. Zuvor hatte die Fortuna die Trennung von Funkel bekanngegeben.

Von dpa