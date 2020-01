Corona-Verdachtsfälle: Zahl in Siegen-Wittgenstein erhöht

«Ob sich die Verdachtsmomente erhärten und tatsächliche Infektionen vorliegen, kann erst nach Abschluss der Diagnostik gesagt werden», hieß es in der Mitteilung des Kreises. Weitere Details, auch zur Frage, ob die Patienten in einem Zusammenhang stehen, waren zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben des Kreissprechers war der erste isolierte Patient am Montag aus China zurückgekehrt und mit einschlägigen Symptomen zum Hausarzt gegangen. Der schaltete die Gesundheitsbehörden ein. Diese entschieden, den Mann sicherheitshalber zu isolieren. Der Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes, Christoph Grabe , sagte der «Siegener Zeitung» am Dienstag, der Mann habe zunächst nur leichte Symptome gezeigt: «Hätte der Mann nicht die Vorgeschichte - den Aufenthalt in China - wäre er wahrscheinlich nicht mal zum Hausarzt gegangen», so Grabe.

In Deutschland gibt es bislang vier bekannte Fälle von Menschen, die mit dem Virus infiziert sind - alle in Bayern.