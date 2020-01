NRW plant «Schweineställe der Zukunft»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen will mit zwei Muster-«Schweineställen der Zukunft» eine grundlegende Reform der Schweinehaltung im Land anstoßen. Ziel sei, dass in den nächsten zehn Jahren etwa 4500 der rund 7000 Schweinebaubetriebe in NRW ihre Ställe grundlegend modernisierten oder neu bauten, sagte Agrar-Staatssekretär Heinrich Bottermann am Mittwoch bei der Vorstellung des Projekts. Dazu seien auch zusätzliche Finanzhilfen von Bund und Land erforderlich.

Von dpa