Vermisster 71-Jähriger tot in Schacht entdeckt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein seit einer Woche vermisster 71-jähriger Düsseldorfer ist tot in einem Aufzugschacht entdeckt worden. Der Mann sei in der Nähe seines Wohnhauses von Arbeitern im schmalen Schacht eines stillgelegten Lastenaufzugs gefunden worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Todesursache sei unklar. Es gebe derzeit weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, noch auf einen Suizid. Die Leiche soll nun obduziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Von dpa