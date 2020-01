Tanztheater Pina Bausch: Streit um Intendanz beigelegt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Rechtsstreit um die Kündigung der Intendantin am Wuppertaler Tanztheater, Adolphe Binder, ist beigelegt. Binder und die Stadt Wuppertal hätten sich außergerichtlich geeinigt, teilte das Landesarbeitsgericht am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der für Freitag geplante Prozesstermin sei deswegen abgesagt. Zu Inhalten der Einigung teilte das Gericht nichts mit.

Von dpa