Herne (dpa/lnw) - Ein 15-Jähriger soll in Herne 92 Autos zerkratzt und dann mit seinen Taten in der Öffentlichkeit geprahlt haben. Die Angeberei habe die Polizei schließlich zu dem Jugendlichen geführt, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Die Beamten beziffern den Schaden auf etwa 75 000 Euro.

Von dpa