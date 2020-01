Metallarbeitgeber: Kündigungsverzicht kein Thema

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Metallarbeitgeber in Nordrhein-Westfalen haben das Angebot der IG Metall für eine schnelle Tarifrunde in diesem Jahr angenommen. «Allerdings erteilt Metall NRW dem Verlangen der IG Metall nach einem Kündigungsverzicht durch den Verband eine klare Absage», sagte Hauptgeschäftsführer Luitwin Mallmann am Donnerstag. Eine solche Erklärung mit Wirkung für die einzelnen Betriebe könne der Verband schon aus rechtlichen Gründen nicht abgeben.

Von dpa