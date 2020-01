Watzke verteidigt BVB-Reisen nach China

Düsseldorf (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verteidigt Fußballspiele auch seines Clubs in autoritären Staaten. «Wenn wir nur noch dorthin gehen, wo lupenreine Demokratien zu 100 Prozent die Menschenrechte achten, wird es eng», sagte der BVB-Chef am Donnerstag beim Kongress Spobis in Düsseldorf. «In Europa wird es eng, und auf anderen Kontinenten dürften wir gar nicht mehr auftreten.»

Von dpa