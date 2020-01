Erster erfolgreicher Drohneneinsatz der Polizei in Essen

Essen (dpa/lnw) - Die Polizei in Essen hat schon nach wenigen Tagen im Besitz einer Drohne einen ersten Erfolg des unbemannten Flugobjekts verbuchen können. Bei Kontrollen in einem unübersichtlichen Gewerbegebiet seien zwei Flüchtende mit Hilfe der Drohne entdeckt und festgenommen worden, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. «Wir sind sehr begeistert.»