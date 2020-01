Mutmaßlicher Sprenger von Geldautomaten gefasst

Hünxe (dpa/lnw) - Auf einer Autobahnraststätte bei Hünxe (Kreis Wesel) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in seinem Auto Sprengstoff transportiert hat. Man gehe derzeit davon aus, dass dieser vermutlich zur Sprengung von Geldautomaten eingesetzt werden sollte, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der Mann sei auf der Autobahn 3 in Richtung Oberhausen unterwegs gewesen, als die Beamten ihn am Donnerstagabend für eine Verkehrskontrolle angehalten hätten. Dabei sei der Sprengstoff gefunden worden. Weitere Angaben zum Material und dem Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

Von dpa