Razzia gegen Clankriminalität: Neun Objekte durchsucht

In einem Café war ein Gast so aggressiv, dass er gehen musste. In einem anderen Café beleidigte laut Bericht ein Gast eine Mitarbeiterin des Zolls und eine Beamtin der Stadt Duisburg. Er erhielt eine Anzeige. Die Steuerfahndung kontrollierte in sieben Objekten die Kassen. Der Zoll schrieb eine Anzeige wegen Schwarzarbeit. In zwei Fällen stellten Zollbeamte unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher und fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. In einem Café war ein Notausgang verschlossen, in einem anderen spielten Minderjährige an einem Glücksspielautomaten. Kontrolleure der Stadt schlossen daraufhin beide Cafés.

Die Polizei kündigte weitere behördenübergreifende Kontrollen an. «Es geht darum, durch viele kleine «Nadelstiche» Clanmitgliedern die Grenzen aufzuzeigen», erklärte ein Sprecher.