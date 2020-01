Düsseldorfs neuer Coach: «Trainer-Wechsel eine harte Nummer»

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs neuer Trainer Uwe Rösler hat vor seiner Bundesliga-Premiere am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt den nahen Kontakt zu seinen Profis gesucht. «Der Trainer-Wechsel war schon eine harte Nummer für alle Beteiligten», sagte der Nachfolger von Friedhelm Funkel am Freitag. Nach eigenen Angaben führte er seit seinem Amtsantritt am Mittwoch bereits 14 Einzelgespräche mit Spielern. «Wie professionell die Mannschaft das umgesetzt hat, ist beeindruckend für mich. Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft, da lacht ein Trainerherz. Alles sind sehr willig und wollen sich zeigen», sagte Rösler.

Von dpa