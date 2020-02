Totes Ehepaar in Gummersbach

Gummersbach (dpa/lnw) - Eine 93-jährige Frau ist in Gummersbach erschossen worden - vermutlich von ihrem Ehemann. Der 94-Jährige habe die Waffe den Ermittlungen zufolge anschließend gegen sich selbst gerichtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag in Köln mit. Er wurde lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht, wo er wenige Stunden später ebenfalls starb. Zuvor habe eine Angehörige die Polizei alarmiert.

Von dpa