Schiedsrichter Stieler rechtfertigt Gelb-Rot für Pléa

«Er hat wiederholt abfällig gestenreich keinen Respekt gezeigt. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass ein Spieler, wenn er Gelb bekommt, immer noch abfällige Gesten macht», sagte der Unparteiische nach der Partie im TV-Sender Sky. Die Schiedsrichter seien angehalten, diese Unsportlichkeiten konsequent zu ahnden. Das sei auch Folge der strengeren Auslegung seit der Winterpause. «Ein solches Verhalten ist inakzeptabel, das ist kein Vorbildverhalten», sagte Stieler.

Zum Zeitpunkt des Platzverweises in der 61. Minute hatten die Gladbacher noch 2:1 geführt, in Unterzahl kassierten sie kurz vor Schluss den Ausgleich. Leipzig büßte durch das Unentschieden die Tabellenführung an Bayern München ein.