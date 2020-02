Suche nach Mädchen im Sauerland geht mit Hubschrauber weiter

Das autistische Kind war am Samstag in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung der Eltern gelaufen - vermutlich in einem rosafarbenen Pyjama und barfuß. Die Polizei schloss nicht aus, dass das Mädchen in die Hönne gefallen sein könnte.

In der Innenstadt von Menden sollten zudem Fahndungsplakate verteilt werden, erklärte die Polizei. Freunde, Bekannte und Nachbarn würden befragt - etwa nach Plätzen im Wald, wo die Zehnjährige gerne spielt und sich möglicherweise versteckt haben könnte.