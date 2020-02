Polizei warnt vor falschen Fünfzigern im Raum Aachen

Aachen (dpa/lnw) - Die Polizei in Aachen warnt vor vermehrt aufgetauchten falschen 50-Euro-Scheinen. Bereits am vergangenen Donnerstag sei in einem Geschäft eine Frau beim Versuch aufgeflogen, mit einer 50-Euro-Blüte zu bezahlen, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Der Verdächtigen sei allerdings die Flucht gelungen. Kurz darauf habe eine Zeugin einen Beutel mit gefälschten 50-Euro-Banknoten in einem Aachener Parkhaus entdeckt und der Polizei übergeben.

Von dpa