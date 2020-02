Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will «guten Realschülern» mit Fach-Abitur den Weg in den Polizeidienst eröffnen. Gedacht sei an ein Auswahlverfahren wie in Rheinland-Pfalz, sagte Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) am Dienstag. Die genaue Ausgestaltung sei noch offen und werde noch in diesem Jahr ausgearbeitet.

Von dpa