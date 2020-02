Schulze wirft NRW Blockadehaltung bei Windenergie vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat der nordrhein-westfälischen Landesregierung eine Blockadehaltung beim Ausbau der Windenergie vorgeworfen. NRW habe «starke industrielle Wurzeln», die es zu erhalten gelte, sagte Schulze am Dienstag in Düsseldorf. Ein Ausstieg aus der Kohle müsse auch einen Einstieg in die Erneuerbaren Energien bedeuten. Bereits jetzt entschieden sich Unternehmen, in anderen Bundesländern Standorte aufzubauen, weil dort regenerative Energie vorhanden sei, sagte die Ministerin.

Von dpa