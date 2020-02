Köln (dpa/lnw) - Im Fall um einen getöteten und zerstückelten chinesischen Koch aus Köln verhandelt das Landgericht heute über ein mögliches neues Strafmaß für den mutmaßlichen Täter. Der frühere Kollege des Opfers war im Januar 2019 in erster Instanz zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden - wegen Totschlags. Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilte in der Revision allerdings, dass sich der Chinese der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht habe. Denkbar sei, dass der Mann sein Opfer nur habe verletzen wollen. Er müsse nicht zwangsläufig auch dessen Tod in Kauf genommen haben.

In erster Instanz hatte der Angeklagte geschwiegen, das Urteil stützte sich auf Indizien. Das Gericht ging damals davon aus, dass der Angeklagte seinen Kollegen im Streit vorsätzlich getötet und anschließend professionell zerteilt hatte - so, «wie er es im Rahmen seiner Kochausbildung gelernt» habe. Die Einzelteile der Leiche tauchten später an zwei unterschiedlichen Orten in Köln auf, wo sie jeweils von Kindern gefunden worden waren.