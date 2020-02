Sechs Jahre Haft für niedergebranntes Vereinsheim

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für das Anzünden des Vereinsheims von Heinos früherem Fußballclub in Düsseldorf ist der geständige Brandstifter zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Seine Ex-Frau schickte das Landgericht für eineinhalb Jahre hinter Gitter. Außerdem ordneten die Richter am Dienstag die Einweisung des Duos in eine geschlossene Entzugsklinik an. Mit dem Urteil ging das Gericht jeweils über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinaus. Die Verteidiger der Frau kündigten umgehend Revision an.

Von dpa