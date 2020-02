Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Leiche der Frau an einem nicht weit von ihrem Wohnort entfernten leerstehenden Haus entdeckt worden. Die Polizei hatte nur knapp zwei Stunden zuvor noch eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto der Frau gestartet.

Die Lüdenscheiderin hatte nach Angaben ihres Ehemannes am vergangenen Freitagabend das Haus in unbekannte Richtung verlassen, so die Polizei. Am Sonntagmittag hatte er sie als vermisst gemeldet.