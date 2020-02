Zorc zu Haaland-Deal: Gefreut wie ein kleiner Junge

Dortmund (dpa) - Der Transfer von Stürmer-Megatalent Erling Haaland war für Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc einer der «schwersten» seiner Karriere. «Wir haben bei Erling in ein ziemlich hohes Regal gegriffen, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass sich weitere namhafte Vereine intensiv um ihn bemüht haben», sagte der 57-Jährige in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). Sogar an Heiligabend habe er um 16.00 Uhr noch mit Haalands Berater Mino Raiola telefoniert. «Und ja: wenn wir die Zusage von einem Spieler seiner Klasse bekommen, dann freue ich mich immer noch wie ein kleiner Junge.»

Von dpa