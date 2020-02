Engels' Konterfei ziert Wuppertaler Müllwagen

Engels werde auch auf der berühmten Wuppertaler Schwebebahn in Szene gesetzt. Außerdem wird er mit einer Lichtkunstschau am Engelspark geehrt. Am 15. Februar startet Wuppertal ins Engels-Jahr. Die Stadt im Bergischen Land feiert den 200. Geburtstag ihres wohl berühmtesten Sohnes mit über 100 Veranstaltungen.

Friedrich Engels (1820-1895) verließ Barmen, das heute zu Wuppertal gehört, schon als junger Mann. Gemeinsam mit Karl Marx wurde er zum führenden Theoretiker des Sozialismus. Der Barmer Unternehmer-Sohn hat Wuppertal inzwischen zu einem Ziel des chinesischen Polit-Tourismus werden lassen.