Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Pegelstände des Rheins sind in Nordrhein-Westfalen weiter angestiegen. Laut Hochwassermeldedienst hat der Fluss am frühen Donnerstagmorgen in Duisburg-Ruhrort 8,32 Meter erreicht. In Köln lag der Pegelstand bei 7,9 Metern und in Düsseldorf bei 7,16 Metern.

Von dpa