Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC (3:2 n.V.) war der Berliner Jordan Torunarigha, der in Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, laut Aussagen der Gäste mehrfach rassistisch beleidigt worden. Der DFB-Kontrollausschuss leitete am Mittwoch eine Untersuchung ein.

Baumgart war am Dienstagabend selbst im Stadion, um den nächsten Gegner Schalke zu beobachten. Der 48-Jährige zeigte Mitgefühl mit Torunarigha. «Das hat mir sehr wehgetan», sagte der Paderborner Trainer.