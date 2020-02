Zwei Schüler an Berufskolleg niedergestochen: Haftbefehl

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach der Bluttat an einem Berufskolleg in Mönchengladbach ist gegen einen mutmaßlichen Messerstecher Haftbefehl erlassen worden. Der 22-Jährige komme wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Verdacht, dass er seine Mitschüler erstechen wollte, habe sich bei den Ermittlungen nicht bestätigt.

Von dpa