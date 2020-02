Lkw kippt um: Autobahn 45 Richtung Dortmund länger gesperrt

Hagen (dpa/lnw) - Autofahrer haben auf der Autobahn 45 von Lüdenscheid in Richtung Dortmund am Freitagmorgen Geduld mitbringen müssen: Zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd kippte gegen 4.30 Uhr ein Lastwagen um. Er lag nach dem Unfall quer auf der Fahrbahn und blockierte alle Fahrspuren in Richtung Dortmund, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Lkw. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Von dpa