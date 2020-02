Köln mit Respekt nach Gladbach: Thielmann-Einsatz fraglich

Köln (dpa) - Trainer Markus Gisdol weiß um die Bedeutung des rheinischen Derbys, erwartet von seine Spielern gegen Borussia Mönchengladbach aber keine Besonderheiten. «Die Spieler sollen das zeigen, was sie gegen Freiburg gezeigt haben. Da sind alle bis an ihre Grenzen gegangen - mehr geht nicht», sagte der Trainer des 1. FC Köln vor dem 90. Bundesligaspiel gegen den alten Bundesligarivalen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Die Vorbereitung auf die Partie sei nicht anders als bei anderen Spielen.

Von dpa