Tochter mit Stromstößen gezüchtigt: Prozess gegen Eltern

Aachen (dpa/lnw) - Wenn das Mädchen nicht spurte, sollen die Eltern ihre Tochter mit Gewalt gezüchtigt haben: Als sich die Jugendliche vor rund einem Jahr mit einem Jungen schrieb, soll der Vater (51) seiner Tochter Stromstöße aus der Steckdose verpasst haben. Dazu habe er ein Ende des Kabels an einem Fuß der damals 13-Jährigen festgemacht und das andere Ende in die Steckdose gehalten, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag beim Prozessauftakt in Aachen gegen die Eltern feststellte. Die Mutter (42) habe ihrer Tochter an den Haaren gerissen und sie mit dem Gartenschlauch geschlagen. Die Eltern müssen sich nun wegen Misshandlung Schutzbefohlener und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Von dpa