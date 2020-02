Zehnjähriges Mädchen aus Menden weiter verschwunden

Menden (dpa/lnw) - Von dem verschwundenen Mädchen aus Menden im Sauerland fehlt weiterhin jede Spur. Am Donnerstag verfolgte die Polizei einen Hinweis auf einen in der Hönne treibenden Gegenstand. Feuerwehr und Strömungshelfer seien im Einsatz gewesen, berichtete die Polizei. Es habe sich jedoch erneut nur um einen Schlafsack gehandelt. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag erklärte, gehe man jedem Hinweis nach und führe die Kontrolle anliegender Wehre weiter fort. Zusätzlich würden Beamte im Streifendienst das Wohnumfeld und besonders Spielplätze weiterhin aufmerksam absuchen.

Von dpa