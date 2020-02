Regelauslegung: Eberl hätte sich Einbindung gewünscht

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hätte sich bei der neuen Regelauslegung der Schiedsrichter bei Reklamieren eine Einbindung der Vereine gewünscht. «Wir sind per Mail einen Tag vor unserem Rückrundenauftakt darüber informiert worden. Ich hätte schön gefunden, wenn wir gewusst hätten, dass sich die Schiedsrichter Gedanken machen und sich wie im Sommer die Zeit genommen hätten, in die Clubs zu gehen und die neuen Regeln zu erklären», sagte der 46-Jährige am Freitag.

Von dpa