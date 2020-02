Verkehrsministerium will Überwachung an Bahnhöfen ausbauen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Videoüberwachung an Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen soll ausgebaut werden. Ziel bis 2024 sei es, jeden dritten Bahnhof in NRW mit moderner Videotechnologie auszustatten, teilte Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Freitag in Düsseldorf mit. Für den Ausbau der Videoüberwachung stünden 10 Millionen Euro zur Verfügung, hieß es.