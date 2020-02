Städte warnen vor Orkantief: «Wälder und Alleen meiden»

Köln (dpa/lnw) - Wegen des anziehenden Orkantiefs «Sabine» warnen Städte und Gemeinden in NRW vor Spaziergängen unter Bäumen. So mahnten die Städte Köln und Düsseldorf die Bevölkerung am Freitag, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen am Sonntag zu meiden. Die Stadt Köln schließt den Angaben nach den Lindenthaler Tierpark, den Botanischen- und den Forstbotanischen Garten. Die neue Düsseldorfer Waldschule sagte ihren Tag der offenen Tür für Sonntag ab. Der Wildpark am Grafenberger Wald bleibt den Angaben nach ebenfalls zu.

Von dpa