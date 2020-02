Sperrungen am Kölner Dom wegen «Sabine» wahrscheinlich

Köln (dpa/lnw) - Wegen des angekündigten Orkantiefs «Sabine» gibt es wohl auch Auswirkungen am Kölner Dom: Rund um den Dom werde es am Sonntag aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich zu Absperrungen kommen, teilte die Dombauverwaltung am Freitag mit. Je nach Lage könnten auch der Zugang zu Dom, Domschatzkammer und Turmbesteigung betroffen sein. Gottesdienste müssten dann entfallen. Darüber werde die Dombauverwaltung kurzfristig auf ihrer Internet-Seite informieren, hieß es. Das Orkantief soll in der Nacht zu Montag über NRW ziehen.

Von dpa