Esken nennt CDU-Forderung zu Thüringen «realitätsfremd»

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Chefin Saskia Esken hat den CDU-Vorschlag an Grüne und SPD in Thüringen, einen Kandidaten für die Wahl zum Ministerpräsidenten aufzustellen, als «realitätsfremd» bezeichnet. Die SPD sei nicht die Partei, die den Karren nun aus dem Dreck ziehen müsse, sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Düsseldorf. Esken sagte, sie habe derzeit nicht den Eindruck, dass die CDU geeint sei und Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Partei im Griff habe.

Von dpa