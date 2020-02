MSV Duisburg kassiert Rückschlag im Aufstiegsrennen

Duisburg (dpa) - Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg haben im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht trennte sich zum Auftakt des 23. Spieltags am Freitagabend von Eintracht Braunschweig nur 1:1 (0:1). Robin Ziegele hatte die Gäste aus Niedersachsen in der 44. Minute in Führung geschossen, ehe Ahmet Engin den Duisburger Ausgleich erzielte (74.).

Von dpa