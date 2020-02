Westlotto: 90-Millionen-Euro-Gewinner aus dem Münsterland

Münster (dpa) - Der Gewinner der Eurojackpots mit 90 Millionen Euro stammt nach Angaben von Westlotto aus dem Münsterland. Der Spieler habe seinen Schein mit einem Spieleinsatz von 18,50 Euro in einer Annahmestelle im Münsterland abgegeben, sagte ein Sprecher von Westlotto am Samstag. Die Zahlen 7-16-22-36-44 und die zwei Zusatzzahlen 3 und 4 waren am Freitagabend in Helsinki gezogen worden.

Von dpa