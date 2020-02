Comedian Cantz: Lindner bei Grillparty mit Rostbratwürsten

Aachen (dpa) - Comedian Guido Cantz hat bei der Ordensverleihung wider den tierischen Ernst die Abwesenheit der FDP-Spitze Wolfgang Kubicki und Christian Lindner mit den Ereignissen in Thüringen erklärt. FDP-Chef Lindner und sein Vize Kubicki hätten eine Verabredung zur Grillparty mit Thüringer Rostbratwürsten, sagte Cantz am Samstagabend bei der Festsitzung im Aachener Eurogress - «aber man muss aufpassen, die werden schnell braun», sagte Cantz. Lindner und Kubicki waren in den letzten Jahren immer wieder Gäste bei der Ordensverleihung wider den tierischen Ernst.

Von dpa