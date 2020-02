Viele öffentliche Bibliotheken wollen auch sonntags öffnen

«Der Bedarf scheint vielerorts vorhanden zu sein», sagte Larisch . Die Stadtbibliothek Köln beginne im April ein zweijähriges Pilotprojekt und werde ihre Zentralbibliothek sonntags zum Teil mit Fachpersonal öffnen. Dinslaken wolle den Bedarf ebenfalls in einer Probezeit ermitteln, berichtete die Sprecherin des Verbandes der Bibliotheken. In NRW gibt es rund 270 öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft.