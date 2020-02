Rekordmeister Köln erneut Hallenhockey-Meister der Herren

Stuttgart (dpa) - Die Herren von Rot-Weiss Köln haben zum elften Mal die deutsche Meisterschaft im Hallenhockey gewonnen. Der Rekordchampion setzte sich am Sonntag in Stuttgart im Endspiel mit 7:6 (4:2) gegen den Berliner HC durch. Matchwinner bei den Domstädtern war der ehemalige Berliner Jonas Gomoll (16./25./29./58.) mit vier Toren. Die Treffer für die in dieser Saison zuvor noch unbesiegten Berliner markierten Anton Ebeling (18./40.), Tim Strüven (26.), Marian Klink (42.), Lukas Kilpper (44.) und Paul Dösch (59.). Für Köln waren zudem Florian Pelzner (43.), Joshua Delarber (20.) und Maximilian Siegburg (49.) erfolgreich.

Von dpa