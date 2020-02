Die Polizei bestätigte, dass die Schmierereien bereits in der Nacht zu Freitag angebracht wurden. Der Vorgang sei um 5.19 Ihr aufgenommen worden. In der gleichen Nacht hatten Unbekannte zum zweiten Mal die FDP-Zentrale in Düsseldorf mit Parolen besprüht. Der Staatsschutz ermittelt laut Polizei in allen drei Fällen.

«Das ist eine Art der politischen Auseinandersetzung, die ich verurteile», sagte CDU-Generalsekretär Hovenjürgen der dpa. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty twitterte: «Derartige Schmierereien und Anschuldigungen sind unanständig und feige.» Die Solidarität der SPD gelte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der CDU .