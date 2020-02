Kleve (dpa) - Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit einem unbeteiligten Todesopfer in Moers am Niederrhein hat am Montag der Prozess gegen zwei junge Männer begonnen. Die beiden 22-Jährigen aus Duisburg haben sich laut Anklage im vergangenen April in Moers mit ihren über 500 PS starken Autos ein Rennen geliefert.

Von dpa