Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Recklinghausen

Recklinghausen (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Recklinghausen sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Ein 25-Jähriger erlitt schwere Brandverletzungen, ein fünf Monate altes Baby und eine 25 Jahre alte Frau kamen mit leichten Verletzungen davon. Aus noch ungeklärter Ursache hatte es in einem Zimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr am Montagmorgen berichtete.

Von dpa