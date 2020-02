Kölner Zoo bleibt am Montag wegen «Sabine» geschlossen

Auch der Tierpark Bochum und der Krefelder Zoo kündigten an, am Montag nicht zu öffnen. Die «Zoom Erlebniswelt» in Gelsenkirchen wollte hingegen am Vormittag ihren regulären Betrieb aufnehmen. Der Dortmunder Zoo sowie die städtischen Parks und Sportanlagen sollten vorerst bis zu einer Bestandsaufnahme geschlossen bleiben, hieß es von der Stadt. Der Münsteraner «Allwetterzoo» hatte am Sonntag wegen des Sturms zu, am Montag sollte er aber wieder öffnen.