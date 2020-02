Reinhard-Mohn-Preis 2020 geht an Nechemia Peres

Gütersloh (dpa/lnw) - Der Sohn des ehemaligen israelischen Staatspräsidenten Schimon Peres, Nechemia «Chemi» Peres, bekommt in diesem Jahr den Reinhard-Mohn-Preis der Bertelsmann-Stiftung. Damit will die Stiftung den Unternehmer und Vorsitzenden des «Peres Center for Peace and Innovation» für sein Engagement für Wirtschaft und Gesellschaft in Israel ehren. Der Preis ist mit 200 000 Euro dotiert und wird am 3. September im Theater Gütersloh vergeben.

Von dpa