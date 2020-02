Es bleibt stürmisch und unbeständig in NRW

Allerdings kündigt sich bereits der nächste Sturm an: «In der Nacht zu Sonntag wird es auf jeden Fall wieder stürmischer, auch wenn wir noch nicht absehen können, wie stark es wird», sagte Tüns . Eine solche Wetterlage für diese Jahreszeit jedoch nicht ungewöhnlich.

Größere Sturmschäden waren nach der Nacht zu Dienstag zunächst nicht vermeldet worden. Besonders heftige Böen registrierte der DWD mit 107 Stundenkilometern in Kall in der Eifel sowie in Aachen mit 100 Stundenkilometern. Seinen Höhepunkt hatte Tief «Sabine» allerdings in der Nacht zu Montag erreicht.