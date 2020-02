Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein bundesweit gesuchter mutmaßlicher Dieb, der in Krankenhäusern sein Unwesen treiben soll, ist in einer Düsseldorfer Klinik festgenommen worden. Der wohnungslose 41-Jährige habe eine Krankheit vorgetäuscht und sich so - unter falschen Personalien - seine Einweisung in die Klinik erschwindelt, berichtete die Polizei am Dienstag.

Von dpa